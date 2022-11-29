Kasım ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,2 gerileyerek 96,9 oldu. Endeks, 100'ün altında olduğu için kötümser olarak değerlendiriliyor.

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  • 29.11.2022 11:43
  • Güncelleme: 29.11.2022 11:43
Kasım ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

TÜİK, Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre ekonomik güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,2 gerileyerek 96,9 olarak gerçekleşti.  

Tüketici güven endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,6 artışla 76,6 oldu. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR ve NASIL HESAPLANIR?

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 puan aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

1ha

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