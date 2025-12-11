Kasım ayında 2 bin 545 gıda denetimi gerçekleşti

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kasım ayındaki gıda denetimi verilerini yayımladı. 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 2 bin 545 denetim yapıldığı, 288 ALO Gıda Şikayeti aldıklarını ve 48 idari işlem uyguladıklarını açıkladı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerin denetim bilgilerini sorgulamak için yapılması gerekenleri sıraladı. Yapılması gerekenler ise sırasıyla şöyle: Tarım Cebimde mobil uygulamasını indirmek, “Gıda Kontrol” menüsünde “İşletme Denetim Sorgulama” bölümüne girilmesi ve işletmedeki karekodu okutulmasının ardından işletmenin unvan, adres, kayıt/onay numarası ve son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.