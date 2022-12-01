Kasım'da akaryakıt ürünlerine, 3 defa zam, 8 defa indirim geldi

Akaryakıt grubu ürünlerine Kasım ayı içerisinde, toplam 3 defa zam gelirken 8 defa da indirim uygulandı. Kasım'da, benzin 1,25 lira, motorin 3,93 lira ucuzlarken, LPG ise 49 kuruş zamlandı. 

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  • 01.12.2022 09:52
  • Güncelleme: 01.12.2022 09:52
Kasım'da akaryakıt ürünlerine, 3 defa zam, 8 defa indirim geldi

Akaryakıt ürünleri benzin, motorin ve LPG 2022 Kasım ayında da hareketlilik sürdü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Kasım üretiminde daralmaya gitme kararı almasına rağmen Brent petrolün varil fiyatında önemli miktarda gerileme yaşandı. 100 dolarlar seviyesinden 81 dolarlar düzeyine indi.

Bu durum akaryakıt ürünlerine daha çok indirim olarak yansıdı. Kasım ayından benzinin litre fiyatına 2 kere zam gelirken, 4 defa da indirim geldi. Motorinin litre fiyatına ise 4 kere indirim ve LPG’nin fiyatına da 1 defa zam uygulandı.  

1-30 Kasım tarihleri arasında benzine toplam 1 lira 86 kuruş zam, 3 lira 11 kuruş indirim uygulanırken, tarım yakıtı motorine de 3 lira 93 kuruş indirim geldi. Kasım ayında LPG’ye ise 49 kuruş zam yapıldı.  

30 KASIM 2022 İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Brent Petrol (Varil): 86,42 Dolar,
Benzin: 20,52 TL, 
Motorin (dizel): 22,83 TL, 
LPG (otogaz): 10,79 TL.

1ha

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