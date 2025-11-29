Kasım enflasyon verileri çarşamba açıklanacak: Gözler ocak zammını netleştirecek 5 aylık farkta

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisini oluşturacak kasım ayı enflasyon sonuçlarını çarşamba günü paylaşacak. Milyonlar ise ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştirecek 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasını bekliyor.

Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Bu beklenti doğrultusunda, ekim ayında yüzde 32,87 seviyesinde olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65’e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olarak belirlendi. Yıl sonu için öngörülen enflasyon aralığı ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 arasında değişiyor.