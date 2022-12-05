Kasım enflasyonu açıklandı; En fazla artış ulaşımda

TÜİK, 2022 Kasım ayı enflasyon oranlarını açıklandı. Verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi Kasım’da yüzde 2,88 artarak yıllık bazda yüzde 84,39 oldu.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞIMDA, EN DÜŞÜK ARTIŞ HABERLEŞMEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.

Yİ-ÜFE AYLIK YÜZDE 4,78 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 128,94 artış gösterdi.

ENAG’A GÖRE KASIM AYI ENFLASYONU

Akademisyenler oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2022 Kasım ayı enflasyon araştırmasını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında yüzde 4,24 artarak yıllık artış yüzde 170,70 oldu.