Kasımda üreticilere 4 milyar liradan fazla hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) hasar tazminatı ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

1 ile 30 Kasım tarihleri arasında devlet destekli tarım sigortası kapsamında zirai don için 3,2 milyar lira, dolu ve fırtınadan kaynaklı tahribat için 527 milyon lira, hayvan hayat sigortaları için ise 447 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini belirten Bakan Yumaklı, sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliği için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.