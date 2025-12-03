Kasımda zam şampiyonu evcil hayvan ürünleri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık ve yıllık enflasyon verilerinin yanı sıra temel tüketim ürünlerinde yaşanan fiyat değişikliklerine dair de veri yayınladı.

Buna göre Kasım ayında yüzde 17 ile en çok fiyat artışı yaşanan ürün grubu evcil hayvan ürünleri oldu. Evcil hayvan ürünlerinin ardından yüzde 6,90 artışla patates, yüzde 6,59 ile margarin, sağlık ürünlerinde yüzde 6,01, tereyağında yüzde 5,89, spor ve açık hava malzemelerinde ise yüzde 5,18 fiyat artışı oldu.

Ek olarak uçak biletleri fiyatları yüzde 14,27, paket tur fiyatları (ulaştırma ve konaklama dahil turizm hizmetleri) yüzde 12,79, dershane ve kurs hizmet fiyatları ise yüzde 4,63 arttı.

