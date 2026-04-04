Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa mücadeleye, Gianniotis, Kamil, Arous, Becao, Winck, Cafu, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouannes ve Benedyczak 11'ile çıktı. Kayserispor ise Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Ramazan, Ait Bennasser, Benes, Makarov, Cardoso, Chalov ve Onughka 11'i ile mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa 10'uncu dakika Benedyczak'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda ise Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis'in kendi yarı sahasında gönderdiği ağlarla buluştu. Bu sonuçla Kasımpaşa maçı 2-0 kazandı.

