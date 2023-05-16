Kasımpaşa'yı 1 taraftar destekledi
Kasımpaşa'nın, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.
- 16.05.2023 18:09
- Güncelleme: 16.05.2023 18:09
- 34
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kasımpaşa’nın, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN