Kasımpaşa'yı Sivas'ta 1 taraftar destekledi
Kasımpaşa'nın, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.
- 22.10.2023 13:48
- Güncelleme: 22.10.2023 13:48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kasımpaşa’nın, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.
Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.
Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, takımına kendi tezahüratlarıyla destek verdi.
İHA
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