KASKİ 129 milyon TL'lik borcu tahsil edemedi

Sayıştay, KASKİ’nin 2024 yılı mali raporları ile ilgili tespit edilen bulguları paylaştı. Bu kapsamda, KASKİ’nin abonelerinin vadesi geçen alacaklarının tahsil edilmediği ve bu bedelin faizle birlikte 129 milyon 785 bin 787 lira 99 kuruş olduğu ortaya çıktı. Sayıştay, KASKİ ile ilgili ‘Vadesi Geçmiş Su Alacaklarının Tahsil Edilmemesi’ başlıklı yayınladığı bulgusunda; “İdarenin abonelerinden olan vadesi geçmiş su tüketim bedeli ile diğer alacaklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesine yönelik işlemlerinin gerçekleştirilmediği görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Mevzuat hükümleri dikkate alındığında; KASKİ Genel Müdürlüğünde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan dolayı olan sorumluluğun gerekleri üst yöneticiler, harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve diğer birimler aracılığıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. KASKİ’nin asli gelirleri, su hizmeti verilmesi karşılığında abonelerden elde edilen su tüketim bedelleri ile diğer hizmet gelirlerinden meydana gelmekte olup, tahakkuk eden fatura bedellerinin süresinde tahsil edilememesi durumunda, İdarenin işletme ve yatırım faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesine yol açacaktır. Bu nedenle İdarenin görev ve yetkilerini tam olarak yapabilmesi için zamanında ödenmeyen su tüketim bedelleri ile diğer hizmet gelirlerinin abonelerden tahsili önem arz etmektedir” denildi.

22 MİLYON İÇİN İCRA İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

KASKİ’nin gelir işlemlerinin Sayıştay tarafından yapılan incelemesinde; 31.12.2024 tarihi itibariyle vadesi geçmiş su alacak bedeli olarak kayıtlarda görülen 17.598.374,03 TL anapara, 5.188.356,33 TL faiz tutarı olmak üzere toplam 22.786.730,36 TL’nin tahsili için icra işlemlerinin yürütüldüğü belirtildi.

129 MİLYON TL’LİK ALACAK TAHSİL EDİLMEDİ

Diğer yandan, vadesi geçmiş olmasına karşın hukuki süreç başlatılmayan su tüketim bedelleri ile diğer hizmetlere ilişkin alacak bedellerine bakıldığında faiz bedeliyle iş yerleri için 17.936.244,37 TL, mesken için 77.852.384,48 TL, resmi daireler için 452.618,87 TL, sicil için 9.965.663,95 TL, diğer aboneler için 23.578.876,32 TL toplamda ise 129.785.787,99 TL olarak açıklandı.

“HUKUKİ İŞLEMLERİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR”

Sayıştay, 129.785.787,99 TL’lik alacak için hukuki işlemlerin başlatılması gerektiğini ifade ederek; “Sonuç itibarıyla, aboneler tarafından zamanında ödenmeyen su tüketim bedelleri ile diğer hizmet gelirlerinden kaynaklanan alacakların tahsil edilmesi sorumluluğu kapsamında, vadesi geçmiş alacak tutarlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil işlemlerinin sağlanmasına yönelik hukuki işlemlerin yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.