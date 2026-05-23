KASKİ 5 bölgede içme suyu ve kanalizasyon çalışması yürüttü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem mevcut altyapı yenileniyor hem de gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik yeni yatırımlar gerçekleştiriliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni sondaj kuyusu tamamlandı. 232 metre derinlikten elde edilen ve saatte 112 ton kapasiteye sahip yeni içme suyu kaynağıyla bölgenin mevcut ve gelecekteki su ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor. Gesi Fatih Mahallesi Bal Sokak’ta Ø110 O-PVC borular kullanılarak şebeke hattı imalatı ve abone bağlantı çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni imara açılan bölgelerde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi amaçlanıyor. İncesu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Ø300’lük yeni nesil koruge borularla kanalizasyon hattı imalat çalışmaları yapıldı. Çalışmalarla birlikte bölgedeki mevcut altyapının daha güçlü ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın devamında yeni açılan yol ve çevresinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamında 2 bin 500 metre Ø160 O-PVC içme suyu hattı, 1.000 metre Ø300 mm atıksu hattı ve 1.000 metre Ø300 mm yağmursuyu hattı imalatı yapıldı. Esenyurt Mahallesi İhsan Ketin Caddesi’nde Φ600 çelik borular ile Ø100 mm düktil borular kullanılarak terfi ve isale hattı imalatı yapıldı. Gerçekleştirilen yatırımla bölgedeki içme suyu iletim altyapısının daha modern ve dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor. Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi’nde çelik borular kullanılarak terfi ve isale hattı yenileme ile abone aktarma çalışmaları gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında içme suyu iletim kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.