Kaski Altyapısı için 2 milyar 594 milyon liralık yatırım yapıldı

Kayseri’nin daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması amacıyla merkez ve ilçelerde yatırımlarını aralıksız sürdüren KASKİ, 2025 yılında da Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirdi. İçme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma yatırımlarının yanı sıra, ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı hatları yenilenerek kentin altyapı güvenliği güçlendirildi.

Kent genelinde memba kalitesinde içme suyu temini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren KASKİ, çevreyi ve insan sağlığını önceleyen yaklaşımla yeni atık su arıtma tesisleri inşa ederek milyonlarca liralık yatırımlara imza attı. İçme suyu ve atık su hattı imalatları hız kesmeden devam ederken, mevcut hatlar yeni nesil borularla baştan sona yenilendi.

Öte yandan küresel iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı yeni su kaynakları oluşturmak amacıyla sondaj kuyuları açılırken, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla Güneş Enerji Santralleri (GES) yatırımları için de önemli adımlar atıldı.

“Bugün Attığımız Adımlar ile Yarının Kayseri’sini İnşa Ediyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında Kayseri’nin geleceğini inşa etmeye yönelik güçlü bir altyapı ağı oluşturduklarını belirtti.

Bugün atılan önemli adımlar ile Kayseri’nin geleceğini inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Modern ve sürdürülebilir bir altyapı için artan ihtiyaçlar, küresel ısınma ve doğal su kaynaklarındaki azalma gibi çevresel faktörler, su ve atık su yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hizmet kapasitemizi artırmak için büyük gayret gösterdik. İnsan odaklı ve ihtiyaca uygun bir anlayışla hareket ettik. KASKİ’miz aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalar, belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda önemli rol oynadı. Hızla büyüyen ve gelişen Kayseri’mizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürmeye çalıştık. Bu kapsamda 2025 yılında; 1 milyar 608 milyon 432 bin 206 TL bedelle 566 bin 940 metre içme suyu hattı, 718 milyon 504 bin 896 TL bedelle 152 bin 721 metre kanalizasyon hattı, 66 milyon 984 bin 37 TL bedelle 39 adet su deposu, 73 milyon 501 bin 927 TL bedelle 53 adet sondaj kuyusu, 65 milyon 316 bin 510 TL bedelle 1 adet Atık Su Arıtma Tesisi, 61 milyon 687 bin 481 TL bedelle GES, tamir-tadilat, enerji nakil hatları ve muhtelif işler olmak üzere toplamda 2 milyar 594 milyon 426 bin TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Yapılan yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğimizi güvence altına alabilme hedefimiz ile çalışmalarımızı 2026 yılında da kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”