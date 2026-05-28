KASKİ’den Erenköy Mahallesi’ne 1800 metrelik yağmur suyu hattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi’nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi’nde KASKİ tarafından yürütülen 25 milyon TL maliyetli yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek, taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada Erenköy Mahallesi’nde yürütülen çalışmanın taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli ve anlamlı bir proje olduğunu belirterek, “Şehrimizin farklı bölgelerinde yaşanan taşkın sorunlarını en aza indirmek ve yağmur sularını verimli şekilde yönetmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Altyapı çalışmalarının sadece bugünü değil geleceği de güvence altına aldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “KASKİ’miz içme suyu ve atık su hatlarının yanı sıra yağmur suyu yatırımlarıyla da şehrimizin altyapısına güçlü katkı sunmaktadır” ifadelerini kullandı.