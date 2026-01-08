Kaski'den geciken sayaç okuması ile ilgili açıklama

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, su faturalarındaki kademe sistemiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, iki okuma arasındaki endeks farkı ile geçen gün sayısının birlikte değerlendirilerek tüketim miktarının belirlendiği, buna bağlı olarak kademe hakkının da süreye göre güncellendiği ifade edildi.

“Her 2 Gün İçin 1 m³ Kademe Hakkı Uygulanıyor”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Okuma veya endeks bildirimi gecikmelerinde abonelerin üst kademe tarifesinden mağdur edilmesi söz konusu değildir. Endeks bildiriminin zamanında yapılması ölçüm sağlığı açısından önemli olmakla birlikte, gecikme yaşanması durumunda da kademe hakkı korunmaktadır. Her 2 gün için 1 m³ alt kademe hakkı tanımlanarak, okuma süresi uzadıkça kademe miktarı da aynı oranda artmaktadır. Örneğin; 30 günlük okuma süresinde alt kademe hakkı 15 m³ olarak uygulanırken, 60 günlük sürede bu miktar 30 m³’e çıkmaktadır. Bu tutarlar en düşük birim fiyat üzerinden faturaya yansıtılmaktadır. Abonelerimizin bilgisine önemle sunulur.”

