Kaski'den Kurban Atıkları Konusunda Uyarı: 'Kanalizasyona atamayın!'

KASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurban kesiminden sonra oluşan atıkların kesinlikle kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiği vurgulandı. Atıkların bu hatlara bırakılmasının; altyapı sistemlerinde tıkanmalara, kötü kokulara, taşkınlara ve çevre kirliliğine neden olabileceği ifade edildi.

Daha temiz bir çevre ve sorunsuz bir bayram için herkesin üzerine düşeni yapması çağrısında bulunulan açıklamada: “Kurban Bayramı süresince yaşanabilecek altyapı sorunlarının önüne geçmek adına vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. Kurban atıklarının kanalizasyon sistemlerine atılması; sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da ciddi sorunlara yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız; kurban atıklarını belirlenen özel toplama alanlarına bırakmaları ve çevre temizliği kurallarına uymalarıdır” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan kurban kesimi, temizlik faaliyetleri ve artan hane içi su kullanımı gibi nedenlerle su tüketiminin bayram dönemlerinde önemli ölçüde arttığına işaret edilerek, tüm vatandaşların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve şebeke suyunun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekildi.

KASKİ Genel Müdürlüğü, bayram süresince hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alındığının altını çizerek içme suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak gerekli desteği alabileceklerini hatırlattı.