KASKİ'den Kurban Bayramı öncesi altyapı ve su tasarrufu uyarısıK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Kurban kesimi sonrası ortaya çıkan atıkların kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına bırakılması ciddi sorunlara yol açabilir. Özellikle hayvansal atıkların ve çeşitli çöplerin altyapı sistemlerinde tıkanmalara neden oluyor. Taşkın, su baskını ve çevre kirliliği riskini arttırıyor. Şehrimizin altyapısını korumak ve halk sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle kırsal mahallelerde nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte içme suyunun bilinçsiz kullanımının bazı bölgelerde sıkıntılara neden olabiliyor. İçme suyu yalnızca bugün için değil gelecek nesiller için de korunması gereken hayati bir kaynaktır. Bayram süresince artacak temizlik ve hijyen ihtiyacına rağmen suyumuzu dikkatli kullanmalı, israftan kaçınmalıyız” denildi.

Bayram boyunca meydana gelebilecek içme suyu ve kanalizasyon arızaları için vatandaşların 185 Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek alabilecekleri hatırlatıldı.