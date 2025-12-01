Kaski'den Sarıoğlan'a 15 milyonluk altyapı yatırımı

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mahallesi'nde 14 milyon 833 bin TL maliyet ile altyapı revize çalışması gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor.

İçme suyu hattı çalışmaları kapsamında; mevcut hat, 225’lik yeni nesil O-PVC borular ile kaynaktan depoya kadar tamamen yenileniyor. Toplam 2 bin 200 metre uzunluğundaki hat imalatı 8 milyon 200 bin TL maliyetle tamamlanacak. 

Ayrıca mahallede ekonomik işlevini yitirmiş kanalizasyon hatları da modernize ediliyor. Bu kapsamda ise 200’lük ve 150’lik koruge borular kullanılarak toplam 6 milyon 633 bin TL maliyet ile 2.716 metre hat imalatı gerçekleştiriliyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının Kayseri genelinde planlı şekilde sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kayseri’mizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karaözü Mahallemizde Sarıoğlan Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarıyla hem daha sağlıklı hem de uzun ömürlü bir altyapı sistemi oluşturuyoruz. Amacımız, suyun her damlasını güvenle vatandaşlarımıza ulaştırmak ve çevreye duyarlı altyapı sistemlerini hayata geçirmektir.”

Haber Merkezi

