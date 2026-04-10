Kaski'den 'Su Bilinci' Eğitimi

KASKİ Genel Müdürlüğü-Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve ilkokul öğrencilerine suyun değeri ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan ‘Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni’ projesi kapsamında eğitimler devam ediyor.

Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda toplumun her kesimini bilgilendirme amacıyla farkındalık çalışmalarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Melikgazi İlçesi Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda öğrencilere suyun önemi anlattı.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikler kapsamında, suyun canlı hayatındaki etkisi, bilinçli su tüketimi, su kaynaklarının korunması, suyun evlere ulaşma serüveni, su tasarrufu, küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliği gibi konularda bilgi verildi.

Eğitim öncesinde bir konuşma yapan KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan öğrencilere seslenerek; “Sizler, geleceğimizin en değerli parçalarısınız ve bu nedenle sizlere suyun önemini anlatmak istiyoruz. Su, hayatımızın temel kaynağıdır. İçtiğimiz sudan, kullandığımız suya kadar her damlası değerlidir. Ancak maalesef bazen farkında olmadan suyumuzu israf edebiliyoruz. İşte bu yüzden su tasarrufu çok önemlidir. Evlerimizde, okullarımızda ve günlük hayatımızın her alanında suyu dikkatli kullanmak, hem doğamızı korumak hem de gelecek nesiller için temiz suyu güvence altına almak demektir. Unutmayın; her damla su önemlidir ve her bilinçli adım geleceğimizi korur. Sizler suyu tasarruflu kullanarak hem kendi hayatınıza hem de dünyamıza büyük katkı sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler de Genel Müdür Yavuz Çağan’a suyla ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler.

Eğitimin devamında ise suyun tasarruflu kullanımının gelecekteki canlı yaşamı için büyük önem arz ettiğine değinilerek, evlerde, okullarda, işyerlerinde ve hayatın her alanında suyu israf etmeden bilinçli tüketmenin önemine vurgu yapıldı.

Animasyonlar ve interaktif anlatımlarla desteklenen eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller hediye edildi. Diğer yandan geleceğimizin teminatı çocuklar, su israfını önlemek için “Su gönüllüsü” olarak önemli bir sorumluluk üstlendi.

KASKİ Genel Müdürlüğü ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen proje ile ilkokul öğrencilerine suyun değeri ve tasarrufu konusunda farkındalık kazandırmanın amaçlandığı belirtilirken eğitimlerin hız kesmeden sürdürüleceği kaydedildi.