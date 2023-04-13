KASKİ’den su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Peşin ödemede yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminin uygulanacağı yapılandırma fırsatı için başvurularda son gün 31 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

KASKİ Genel Müdürlüğü, borcu bulunan aboneler için yapılandırma imkânı sağlıyor. “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi borçları peşin ya da taksitle yapılandırabilecek.

48 AY VADELİ ÖDEME İMKÂNI

KASKİ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, borcu olan abonelere yapılandırma çağrısında bulunuldu. Peşin ödemede gecikme faizi için yüzde 90 oranında indirim uygulanacağı ve 48 ay taksit imkânının olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacaktır. Ödemelerin peşin yapılması durumunda, gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim yapılacak. Yapılandırılan borçlar için ödemeler aylık dönemler halinde 12, 18, 24, 36, 48 eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Fırsattan yararlanmak isteyen abonelerimiz, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar şahsen başvuru yapabilirler. Başvurularınızı Genel Müdürlüğü’müzü ziyaret ederek, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’mıza yapabilirsiniz. İlçelerde ikamet eden abonelerimiz ise müracaatlarını bağlı bulundukları ilçedeki KASKİ şubelerimize yapabileceklerdir.”