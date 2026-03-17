KASKİ'den Uyarı: Parsel İçindeki Hatlardan Mülk Sahipleri Sorumlu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehir genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının sağlıklı şekilde işletilebilmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ana Hatlar KASKİ Sorumluluğunda

Yapılan açıklamada, asfalt yol, kaldırım ve benzeri alanlarda bulunan ana kanalizasyon ve ana içme suyu hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesinin KASKİ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Parsel İçindeki Hatlardan Mülk Sahipleri Sorumlu

Parsel sınırları içerisinde meskenden ana kanalizasyon ve ana içme suyu hattına kadar uzanan tali hatlarda oluşabilecek arızaların ise parsel sahiplerinin sorumluluğunda bulunduğu kaydedildi. Arıza durumlarında parsel içerisinde bulunan kanalizasyon bacaları ile içme suyu tesisatına ait kontrol noktalarının erişilebilir durumda bulundurulmasının da parsel sahiplerinin yükümlülüğünde olduğu hatırlatıldı.

Arıza Bildirimleri Kolaylıkla Yapılabiliyor

Vatandaşların altyapı hatlarında meydana gelebilecek arızaları 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da 0535 648 71 31 numaralı WhatsApp hattı üzerinden arıza kaydı oluşturarak KASKİ’ye bildirebileceği belirtildi.

Diğer yandan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sorumluluk alanlarına ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.