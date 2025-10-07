KASKİ, Enerji Yönetiminde Önemli Bir Başarı Elde Etti

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), enerji verimliliğini artırmaya yönelik başarılı çalışmaları sonucunda ISO 50001:2018 'Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası' almaya hak kazandı. Bu başarı, KASKİ'nin enerji kaynaklarını daha bilinçli kullanma, israfı önleme ve çevre dostu uygulamaları benimseme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

KASKİ, enerji tasarrufu ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla önemli bir adım atarak, enerji verimliliği konusundaki gayretlerini tescillemiş oldu. Alınan sertifika, hem çevre koruma hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Enerji tasarrufunun geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulanırken, bu belge ile Kayseri'nin sürdürülebilirlik konusunda örnek bir şehir olma yolunda ilerlediği ifade edilmektedir. KASKİ, gelecekte de enerji tasarrufuna yönelik projeler geliştirerek Kayseri'ye ve ülkeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.

