KASKİ, Enerji Yönetiminde Önemli Bir Başarı Elde Etti

KASKİ, enerji tasarrufu ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla önemli bir adım atarak, enerji verimliliği konusundaki gayretlerini tescillemiş oldu. Alınan sertifika, hem çevre koruma hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Enerji tasarrufunun geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulanırken, bu belge ile Kayseri'nin sürdürülebilirlik konusunda örnek bir şehir olma yolunda ilerlediği ifade edilmektedir. KASKİ, gelecekte de enerji tasarrufuna yönelik projeler geliştirerek Kayseri'ye ve ülkeye katkı sağlamayı hedeflemektedir.