KASKİ Genel Müdürü Özdemir, Ankara yolcusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde 4 yıldır görevini yürüten Doç. Dr. Özgür Özdemir’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görev verileceği belirtiliyor. Çarşamba günü itibariyle izne ayrılan Özdemir’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çağan vekaleten Genel Müdürlük görevini yürüteceği bilgiler arasında.

Öte yandan Özel Kalem Müdürü Fatih Temeltaş ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı görevine atandı.