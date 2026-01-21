KASKİ, ISO/IEC 27001 sertifikası ile bilgi güvenliğini tescilledi

  • Haberler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni (BGYS) yenileyerek bilgi güvenliği alanında uluslararası standartlara uyumunu bir kez daha tescilledi.

Hizmet kalitesini sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda daha önce TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan KASKİ, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile kurumsal bilgi güvenliği süreçlerindeki yetkinliğini de belgelendirmişti. Yenilenen sertifika; donanım bakım, teknik destek ve geliştirme, yazılım geliştirme ve destek, ağ yönetimi, internet sitesi yönetimi, e-posta hizmetleri, sistem odası ve sunucu yönetimi gibi geniş bir hizmet alanını kapsıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, belge yenileme sürecinin; bilişim altyapısının kişilere bağımlı olmaksızın sistemli, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yapı içinde yönetilmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, veri güvenliği, kurumsal iş sürekliliği ve güvenilir hizmet anlayışının güçlendirilmesiyle vatandaşlara daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir hizmet sunma kararlılığının devam edeceği ifade edildi.

