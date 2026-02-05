KASKİ Projeleri Anlatıldı: 3 Milyarlık Hibe Destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, Kayseri’deki yatırımları ile ilgili desteğini esirgemediğini sözlerine ekleyen Büyükkılıç, tek kalemde 60 milyon euro hibenin sağlandığını ve bu çerçevede Kayseri’ye, KASKİ Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı kapsamında yatırım yapılacağı müjdesini verdi. Büyükkılıç, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Kayseri’deki yatırımlarımızla ilgili bizlere desteğini esirgemeyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. 60 milyon euro adeta bugünün olmazsa olmazı. 60 milyon avro hibe. Bu dile kolay. Bugünün rakamı ile yaklaşık 3 milyar TL’lik hibe. Şehrimize arıtma tesislerimizi, yenisini eklemek, kolektör çalışmalarımızı da yapmak suretiyle inşallah daha sonraki süreçte o konuda da gerekli desteklerin devam edeceğine inanıyorum. Şehrimize bu 3 milyar TL’yi tek kalemde çok değerli İLBANK’ımızın genel müdürü ile imzamızı attık ve ayağımızın tozu ile buraya gelmiş olduk" diyerek Bakan Kurum ve İLBANK Genel Müdürü Karahan’a teşekkür etti.