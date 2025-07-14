KASKİ'ye 50 milyon Euro hibe

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında İller Bankasından KASKİ'ye 50 milyon Euro hibe verilmesi talebi karara bağlandı.

KASKİ'ye 50 milyon Euro hibe

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 91 gündem maddesi karara bağlanırken 42. gündem maddesinde İller Bankasından KASKİ'ye 50 milyon Euro hibe verilmesi talebi görüşüldü.
İlgili gündem maddesine göre, KASKİ Genel Müdürlüğü ile İller Bankası arasında imzalanacak Alt Finansman Anlaşması ile birlikte 50 milyon Euro bedelinde hibe verilecek. Söz konusu gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini bildirmesi üzerine oy birliği ile kabul edildi.

Haber Merkezi

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