Kassam Tugayları duyurdu: 10 İsrail askerini öldürdük

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de başlattığı katliam saldırıları sürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin güncel sayısını açıkladı.

KASSAM TUGAYLARI, 10 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü" belirtildi.

Kassam'dan yapılan bir başka açıklamada ise İsrail güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda, "8 askerden oluşan İsrail özel birliklerinin ve 6 İsrail askerinin başarılı bir şekilde hedef alındığı" kaydedildi.

Kaynak:haber vakti