Kassam Tugayları esir sayısını açıkladı

İzzetin El -Kassam Tugyaları sözcüsü Ebu Ubeida esirler hakkında konuştu

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  • 17.10.2023 08:29
  • Güncelleme: 17.10.2023 08:29
Kassam Tugayları esir sayısını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida açıklamalarda bulundu;Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.

El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan esir sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı. Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız

İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 esir hayatını kaybetti

Kurumsal Haber

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