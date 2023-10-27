Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'ye 20 günü aşkın süredir bomba yağdıran siyonist rejime meydan okudu. 'Arzu ettiğiniz kadar kişiyle gelin' diyen Ubeyde, 'Ne yaparsanız yapın boşa gidecek. Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz' ifadelerini kullandı.
- 27.10.2023 19:45
- Güncelleme: 27.10.2023 19:45
Siyonistler Gazze'ye 20 günü aşkın süredir bomba yağdırıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
"ÖLÜMLERDEN ÖLÜM BEĞENDİRECEĞİZ"
Siyonist rejime ve ona destek veren ülkelere meydan okuyan Ebu Ubeyde, "Arzu ettiğiniz kadar kişiyle gelin! Tanklarınızla veya ayaklarınızla... Karadan ya da denizden... Ne yaparsanız yapın boşa gidecek. Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz" dedi.
Kurumsal Haber
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