Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Siyonistler Gazze'ye 20 günü aşkın süredir bomba yağdırıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ÖLÜMLERDEN ÖLÜM BEĞENDİRECEĞİZ"

Siyonist rejime ve ona destek veren ülkelere meydan okuyan Ebu Ubeyde, "Arzu ettiğiniz kadar kişiyle gelin! Tanklarınızla veya ayaklarınızla... Karadan ya da denizden... Ne yaparsanız yapın boşa gidecek. Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz" dedi.