Kastamonu'da hayatını kaybeden jandarma, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır (26), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda kursiyer olarak görev yapan Kenan Çakır, 2 gün önce rahatsızlandı. Üst solunum enfeksiyonu şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çakır’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Çakır’ın cenazesi, ailesine teslim edilmesinin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi. Çakır için Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’nde düzenlenen cenaze namazına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çakır’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır’ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.