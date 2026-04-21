Kastamonu'da hayatını kaybeden jandarma, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'da rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır (26), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı’nda kursiyer olarak görev yapan Kenan Çakır, 2 gün önce rahatsızlandı. Üst solunum enfeksiyonu şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çakır’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Çakır’ın cenazesi, ailesine teslim edilmesinin ardından memleketi Kayseri’ye getirildi. Çakır için Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’nde düzenlenen cenaze namazına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çakır’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Onbaşı Kenan Çakır’ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Akkışla Dernek Başkanı Sungur'dan Yıllık Değerlendirme
Akkışla Dernek Başkanı Sungur'dan Yıllık Değerlendirme
Erva Spor Okulları'ndan Türkiye Şampiyonluğu
Erva Spor Okulları’ndan Türkiye Şampiyonluğu
AK Parti'li Çopuroğlu'ndan elektrikli şarj istasyonu açıklaması
AK Parti’li Çopuroğlu’ndan elektrikli şarj istasyonu açıklaması
'Diş taşı temizletmede hekim önerisi dikkate alınmalıdır'
“Diş taşı temizletmede hekim önerisi dikkate alınmalıdır"
Yanlış beslenme beyni yaşlandırıyor
Yanlış beslenme beyni yaşlandırıyor
