Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Yangınlar insan eliyle ve genellikle de ihmal veya dikkatsizlik kaynaklı çıkmaktadır.

PAYLAŞ
  • 16.09.2023 13:33
  • Güncelleme: 16.09.2023 13:33
Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Tek başına yangın bir afet veya acil durum yaratabileceği gibi başka bir afetin etkisiyle tetiklenen ikincil bir afet olabilme özelliğine de sahiptir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, kasten yangın çıkartanlar hakkında adli işlem başlatıldığını söyleyerek, “Olay yeri inceleme gerekli incelemeyi yaparak suçluları tespit ediyor. Suçluları tespit ettiğinde de adli işlemleri gerçekleştiriyor” dedi.  

Türkiye'de orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı çıkabiliyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal-kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ise sayıca daha az. Bazı insanların bilinçli olarak çıkarttığı yangınlarda olay yeri incelemenin tespit etmesi durumunda adli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Bu konuda emniyetimiz duyarlı. Olay yeri inceleme her operasyondan sonra oradaki şüpheli duruma göre, alanın büyüklüğüne göre ve kendi çalışma prensipleri çerçevesinde olay yeri inceleme gerekli incelemeyi yaparak suçluları tespit ediyor. Suçluları tespit ettiğinde de adli işlemleri gerçekleştiriyor.  Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olacaklarını düşünüyoruz. Herhangi bir adli vakaya sebebiyet vermeden bir başkasının canına, malına kastetmeden daha duyarlı davranmaları hem ülke için hem şehrimiz için bir kazanç olur. Özellikle belirtmek istiyorum. 112 çağrı merkezi 7 gün 24 saat Türkiye’nin her yerinde ihbarları alıyor. Ve en yakın ekiplere sağlık, itfaiye, polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra özellikle kamera sisteminin yaygınlaşması bu tür kasıtlı yangınların tespit edilmesin de bizlere yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yola düşen sebzelerini alacakken araç çarpan sürücü ağır yaralandı

Yola düşen sebzelerini alacakken araç çarpan sürücü ağır yaralandı

Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tahta açılış ziyareti

Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a tahta açılış ziyareti

Paraşütte sözleşme imzaladı

Paraşütte sözleşme imzaladı

Kayserispor 7 transfer yaptı

Kayserispor 7 transfer yaptı

Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Develi Belediyespor sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti İl Başkanı Üzüm, 'Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak'

AK Parti İl Başkanı Üzüm, “Büyük kongre sonrası yerel seçim hazırlıklarımız başlayacak”

OSB Başkanı Yalçın, 'Kayseri fuarlar şehri olacak'

OSB Başkanı Yalçın, “Kayseri fuarlar şehri olacak”

DAHA FAZLA
Dünya Temizlik Günü'nde Kayseri'de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Dünya Temizlik Günü’nde Kayseri’de gönüller 3 yerde çevre temizliği yaptı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Şehrin kalbinde 6 bin metrekare yeşil bir yaşam adası kuruluyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Depremin sembol bebeği ve annesi kurtarıcılarına teşekkür etmek istiyor

Gençler bir araya geldi, çevreyi temizledi

Gençler bir araya geldi, çevreyi temizledi