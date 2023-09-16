Kasten çıkarılan yangınlarda kişilere adli ceza uygulanıyor

Tek başına yangın bir afet veya acil durum yaratabileceği gibi başka bir afetin etkisiyle tetiklenen ikincil bir afet olabilme özelliğine de sahiptir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, kasten yangın çıkartanlar hakkında adli işlem başlatıldığını söyleyerek, “Olay yeri inceleme gerekli incelemeyi yaparak suçluları tespit ediyor. Suçluları tespit ettiğinde de adli işlemleri gerçekleştiriyor” dedi.

Türkiye'de orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı çıkabiliyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal-kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlar ise sayıca daha az. Bazı insanların bilinçli olarak çıkarttığı yangınlarda olay yeri incelemenin tespit etmesi durumunda adli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, “Bu konuda emniyetimiz duyarlı. Olay yeri inceleme her operasyondan sonra oradaki şüpheli duruma göre, alanın büyüklüğüne göre ve kendi çalışma prensipleri çerçevesinde olay yeri inceleme gerekli incelemeyi yaparak suçluları tespit ediyor. Suçluları tespit ettiğinde de adli işlemleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olacaklarını düşünüyoruz. Herhangi bir adli vakaya sebebiyet vermeden bir başkasının canına, malına kastetmeden daha duyarlı davranmaları hem ülke için hem şehrimiz için bir kazanç olur. Özellikle belirtmek istiyorum. 112 çağrı merkezi 7 gün 24 saat Türkiye’nin her yerinde ihbarları alıyor. Ve en yakın ekiplere sağlık, itfaiye, polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra özellikle kamera sisteminin yaygınlaşması bu tür kasıtlı yangınların tespit edilmesin de bizlere yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.