Kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan G.K. (32) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.