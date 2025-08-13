  • Haberler
  • Asayiş
  • Kasten öldürme suçundan 29 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kasten öldürme suçundan 29 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan 29 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H. (48) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Kayseri’nin fethi: 1085 yılından itibaren Türk hakimiyetine geçti
Hacı Şükrü Baktır AİHL'den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Hacı Şükrü Baktır AİHL’den İngilizce Eğitimde Sınırları Aşan Hamle
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Meteoroloji Kavşağı 29 Ekim'e Tamam: Kartal Kavşağı Eli Kulağında
Erciyes'te Göksel Şölen
Erciyes'te Göksel Şölen
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Türk Kızılay Yahyalı Gönüllü Merkezi Açıldı
Bünyan'da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Bünyan’da CHP delege seçimlerini kırmızı liste kazandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!