Kasten öldürme suçundan 32 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakakandı
Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (37) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyon neticesinde; hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. (37) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.