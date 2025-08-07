Kasten öldürme suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (25) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kasten öldürme suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

