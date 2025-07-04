Kasten öldürme suçundan aranan şahıs Gömeç'te yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından hakkında kasten öldürme suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Gömeç Mahallesinde yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kocasinan Güneşli Karakol Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile hakkında kasten öldürme suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K., gerçekleştirilen operasyonla Gömeç Mahallesinde yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs tutuklanarak Bünyan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.