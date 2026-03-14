Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (32) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (32) isimli şahıs, saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak ilgili birimlere teslim edildi.