Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü.(42) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmalar sonucunda saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda hakkında "Kasten Öldürme" ve "Tehdit" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü.(42) isimli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.