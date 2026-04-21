Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü.(42) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmalar sonucunda saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda hakkında "Kasten Öldürme" ve "Tehdit" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü.(42) isimli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Akkışla Dernek Başkanı Sungur'dan Yıllık Değerlendirme
Akkışla Dernek Başkanı Sungur'dan Yıllık Değerlendirme
Erva Spor Okulları'ndan Türkiye Şampiyonluğu
Erva Spor Okulları’ndan Türkiye Şampiyonluğu
AK Parti'li Çopuroğlu'ndan elektrikli şarj istasyonu açıklaması
AK Parti’li Çopuroğlu’ndan elektrikli şarj istasyonu açıklaması
'Diş taşı temizletmede hekim önerisi dikkate alınmalıdır'
“Diş taşı temizletmede hekim önerisi dikkate alınmalıdır"
Yanlış beslenme beyni yaşlandırıyor
Yanlış beslenme beyni yaşlandırıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!