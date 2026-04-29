Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.(41) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.(41) isimli şahıs saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.