'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 28.12.2022 18:12
- Güncelleme: 28.12.2022 18:12
- 70
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında yakalama emri bulunan hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiinde meydana gelen ‘kasten öldürme’ olayı ile ilgili hakkında 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.B.’nin merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde yaşadığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla G.B., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından G.B. Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.