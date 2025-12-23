Kasten Öldürme ve Karşılıksız Yararlanma suçlarından aranan firari yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Karşılıksız Yararlanma' suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan N.Z. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Karşılıksız Yararlanma" suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan N.Z. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

