Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bıçakla 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' konusunu gerçekleştirip, olay yerinden kaçan şahıs saklandığı adreste yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Kocasinan İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bıçakla  “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” konusunu gerçekleştirip, olay yerinden kaçan U.A. (45) saklandığı adreste suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

