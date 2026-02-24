Kasten yaralama olayına karışan 2 çocuk tüfek ile yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince Beyazşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen silahla kasten yaralama olayına ilişkin G.P. (16) ve M.A. (18) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi/Beyazşehir mahallesinde bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen “Silahla Kasten Yaralama” olayına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; G.P. (16) ve M.A. (18) isimli suça sürüklenen çocuklar saklandıkları adreste bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.