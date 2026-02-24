  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince Beyazşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen silahla kasten yaralama olayına ilişkin G.P. (16) ve M.A. (18) yakalandı.

Kasten yaralama olayına karışan 2 çocuk tüfek ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince  Melikgazi/Beyazşehir mahallesinde bir vatandaşa karşı gerçekleştirilen “Silahla Kasten Yaralama” olayına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde;  G.P. (16) ve M.A. (18) isimli suça sürüklenen çocuklar saklandıkları adreste bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

