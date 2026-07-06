Kasten yaralama suçundan aranan firari Develi'de yakalandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 10 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (42) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere düzenlenen operasyon neticesinde; Hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 10 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (42) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.