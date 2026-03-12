Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan aranan C.D.(28) yakalandı.

Kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube  Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 15 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D.(28) isimli şahıs saklandığı adreste  ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

