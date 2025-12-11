Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de T.K.'ye karşı 'kasten yaralama' suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan Y.K.T.'nin yargılanmasına devam edildi.
Kayseri’de yaşanan yaralama olayı ile Y.K.T. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Y.K.T. ile taraf avukatları katıldı. Katılan T.K. duruşmada yer almadı. Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.