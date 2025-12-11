  • Haberler
  • Gündem
  • Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de T.K.'ye karşı 'kasten yaralama' suçu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan Y.K.T.'nin yargılanmasına devam edildi.

Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de yaşanan yaralama olayı ile Y.K.T. hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Y.K.T. ile taraf avukatları katıldı. Katılan T.K. duruşmada yer almadı. Savcı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılın son faiz kararı açıklandı
Yılın son faiz kararı açıklandı
Kocasinan Jeotermal Sera OTB projesinde alt yapı ihalesi yarın
Kocasinan Jeotermal Sera OTB projesinde alt yapı ihalesi yarın
Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Kasten yaralamadan suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Başkan Altun, 'Asgari ücret sigorta primlerinin tamamı, devlet tarafından karşılanmalı'
Başkan Altun, “Asgari ücret sigorta primlerinin tamamı, devlet tarafından karşılanmalı”
Kayserispor - Alanyaspor maçını Erdem Mertoğlu yönetecek
Kayserispor - Alanyaspor maçını Erdem Mertoğlu yönetecek
Milletvekili Cıngı 'Muhalefet, sırtında yumurta küfesi taşımadığı için çok rahat 'asgari ücretin 30 bin lira olması lazım' diyor'
Milletvekili Cıngı; “Muhalefet, sırtında yumurta küfesi taşımadığı için çok rahat 'asgari ücretin 30 bin lira olması lazım’ diyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!