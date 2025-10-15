Kat karşılığı Müteahhitle yapılan sözleşmede dikkat edilecek hususlar

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ve müteahhitlerin bir araya gelerek hem yatırım hem hukuki açıdan önem taşıyan bir anlaşmadır. Ertan Taştan Mülk Ofisi Sahibi Ertan Taştan ise bu durumda süreye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Mahkemeye taşınan süreçlerde ise mutlaka hukuki destek alınması gerektiğini belirten Taştan, “Sıkça sorularla karşı karşıya ve problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Kat karşılığı sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri süredir. Arsa sahipleri ve yüklenici firmanın bir araya gelerek geldiği sürede ruhsat tarihini bir yıl sonrasına değil de direkt ruhsattan sonra 3 yıllık bir inşaat sözleşmesi yaptığında yüklenici firmanın inşaatı geciktirmesi söz konusu oluyor. Kat karşılığı sözleşmesi yapan arkadaşların öncelikle en büyük dikkat etmesi gereken konulardan birisi bu. Muhakkak ruhsat tarihini, alacağı süreyi belirtmesi gerekiyor. Daha sonrasında inşaat süresini belirtmesi gerekiyor. Daha sonra kendi aralarında kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsanı ver, bağımsız bölümünü al sistemidir. Her iki taraf da bilinçli bir şekilde bu sürece devam ettiğinde karlı yatırım sağlanılacak bir süreçtir. Bu süreçte kesinlikle sözleşmenin içerisinde arsa sahiplerine ve yüklenici firmaya düşen bağımsız bölümleri net bir şekilde ifade etmesi gerekir. Artı olarak oran konuşulması sözleşmede net bir şekilde söylenmesi gerekir. Bağımsız bölüm numaralarını belirtebiliyorlarsa kesinlikle şarttır ve sözleşme içeriğinde muhakkak ve muhakkak yapılacak olan projenin taslağını bulundurmaları gerekir. Daha sonraki hukuki süreçlerde çünkü bu mahkemelere yansıdığı zaman o sözleşme ele alınıyor, o sözleşmeye göre karara bağlanılıyor. En önemli dikkat edilmesi gereken konulardan biri budur. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerimizde muhakkak ve muhakkak hukuki destek alınmalıdır ve işin uzmanlarıyla görüşülmelidir” diye konuştu.