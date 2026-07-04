'Katil Trump, Türkiye'den defol!'

Gazze'deki soykırımın mimarları ABD ve Siyonist çete coğrafyamızda terör estirmeyi sürdürürken Amerikan emperyalizminin en önemli sembollerinden NATO, Ankara'da toplanıyor. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelecek.

Çıkarcı yaklaşımıyla Siyonist çeteye her türlü desteği sunan ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımı sebebiyle tam bir şova dönüşen 36. NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Üsküdar'daki Mihrimah Camiinde bir araya gelen İslami Dayanışma Platformu, emperyalist emellere karşı farkındalık çağrısını yineledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sözü alan Rıdvan Kaya, Trump'ın katılımıyla gerçekleşen NATO toplantısının ev sahibi için utanç vesilesi olacağını belirtti.

"Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde üç yıldır terör estirenlere lanet ediyoruz. Önümüzdeki hafta Ankara bir zirveye ev sahipliği yapacak. Dünyanın gözü bu toplantıya çevrildi deniliyor. Bizim gözlerimizse Gazze'yi kana bulayan emperyalistlerin üzerinde. Suriye, Lübnan, Filistin ve İran'a vahşice saldıran emperyalist çeteye hizmet etme ihtimali olan tüm girişimleri reddediyoruz. Ankara'daki toplantıda ne gündem edilecek? Gazze'de dökülen kan mı? NATO denilince aklımıza birçok insanlık suçu geliyor. Hassaten Afganistan'da işlediği cürümle yüzbinlerce Afgan kardeşimiz hayatını kaybetti, engelli duruma düştü. Ancak yıllarca süren vahşete rağmen NATO, Afganistan'da nasıl kaybettiyse dünyanın her yerinde de zelil olacaktır. Güvenlik ve uluslararası ilişkileri konuşmak için bir araya gelecek olan Fransa, İngiltere, Kanada, Almanya aynı zamanda Siyonist çeteyi kollamak için ayağına kadar gidip yardım etmediler mi? Bunlar mı güvenlikten bahsedecekler?Tabi ki Trump denilen hasta ruhlu katilin Türkiye’ye gelmesi de ayrı bir vebaldir. Trump hesap vermesi gereken bir savaş suçlusudur. Onu kırmızı halılarla karşılamak ve misafir etmek kabul edilemez. Netanyahu'ya tepki göstermek için yaptığı vahşeti ifade eden Trump ‘İstediğiniz her şeyi verdik’ diyerek Gazze'deki suçların ortağı hatta bizzat faili olduğunu izhar etmiştir. Biz Trump başta olmak üzere tüm katilleri çok iyi tanıyoruz. Trump gibilerinin insanlık yararına bir şey yapacağını düşünmek en hafif ifadesiyle saflıktır. Türkiye’de iktidara sesleniyoruz; şu veya bu hesapla NATO içerisinde yer edinmek isteyebilirsiniz ancak Gazze'de soykırım işlendiğini kabul eden sizler soykırımın faillerini misafir ettiğinizi de bilin. Eğer Gazze'ye dikkat çekmek istiyorsanız Gazze dosyasını Ankara toplantısında gündem edin. Öteki türlü bu toplantının bizim nezdimizde hiçbir anlamı ve karşılığı yoktur. NATO bahanesiyle gerçekleşen yüzlerce operasyonda binlerce insan gözaltına alındı. Eğer ki somut anlamda bir delil varsa ortaya delilleri koymak zorundasınız. Ancak sadece sizin gibi düşünmüyor diye yüzlerce Müslümanı kadın ve erkek ayırt etmeksizin işlemedikleri suçlardan dolayı takibata uğratmak açıkçası hukuksuzluktur, zulümdür.16 yaşında Ribat Akkaya, NATO'nun varlığına karşı afiş astığı için hakkında işlem yapılıp gözaltına alındı. İşgüzar savcı tutuklanması talebiyle bu kardeşimizi sevk ediyor hakim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıyor. Bu nasıl bir ahmaklık ve adaletsizliktir? Sokakları ifsad edip tuğyanı yaygınlaştıranlara karşı sesi çıkmayan yargının gücü 16 yaşındaki bir çocuğa mı yetiyor? Yazıklar olsun!Rabbimiz başta Gazze olmak üzere tüm beldelerimizi işgalden kurtarsın. Mücahitlerine zafer nasip etsin! Zalimleri ve işbirlikçileri de kahreylesin!”