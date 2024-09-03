Katledilen Edanur'un annesi: 'Ben kızımın kanının karşılığını adaletle aldım'

Karar duruşmasında sanık ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Edanur’un yakınları kararı sevinçle karşıladı. Ailenin avukatı Betül Özbek, "Bugün Edanur'un aramızdan ayrılışı üzerinden bir yıl geçmişken bir yıllık hukuk mücadelemizin sonuna geldik. Neticede istediğimiz sonucu elde ettik ve sonuna kadar hak eden sanık Gökhan Çattaş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yargı mensuplarımızın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme konusundaki üstün çabaları verilmiş oldu. Önemli bir karara imza atıldı. Yargı mensuplarımıza bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılan sanık Gökhan Çatbaş'ın hayatında bundan sonra gün yüzü görmeyeceği bir ömür diliyorum. " diye konuştu.

ANNE TUĞBA ÇOBAN: “KIZIMIN KANI ASFLATLARDA KALMADI, GELİNLİK BİLE GİYEMEDİ"

Anne Tuğba Çoban, "Çok sevinçliyim. Bunlar sevinç gözyaşları. Adalet yerini buldu. Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı. Polise, savcıma, avukatıma güvendim. Benim yavrumun kanını asfaltta bırakmadılar. Karşı tarafa hiçbir tahrik yapmadan adaletli bir şekilde savunmamızı yaptık. Sonucumuz çok güzel oldu. Biz, bir insana silah doğrultacak kişiler değiliz. Ben kızımın kanının karşılığını adaletle aldım" dedi.

BABA AKIN ÇOBAN: “ÇOK SEVİNÇLİYİZ, DİREKT KIZIMIN MEZARINA GİDECEĞİM”

Akın Çoban ise "Tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Kanla beslenen insanlar değiliz. Devletimize güveniyorduk. İlk günden beri 'Allah'ın adaleti daha büyük' dedik. Buradaki hesabımız dürüldü. Mahşerdeki o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı elhamdülillah yerde kalmadı. İlk günden beri ciğerim yanıyor. Ben, bir babayım. Bu yaşta evlat acısı yaşadım. Şu Erciyes'in karını getirin, ciğerime basın sönmez ama ağırlaştırılmış müebbet beni rahatlattı. Kızım belki geri gelmeyecek ama verilen karar beni rahatlattı. Kızımın katili de gün yüzü görmeyecek. Bir insan sevinir mi? Seviniyor. Şimdi 100 kilometre yol gidip Nevşehir'de kızımın mezarında müjdeli haberi vereceğim" dedi.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de "Bu eylemi gerçekleştiren şahsın cezasız kalmaması için uğraştık. Bugün verilen karar, kamuoyunu tatmin eden bir karar olmuştur. Bu karar nedeniyle de yargıya teşekkür ediyorum. Bu tür davalara örnek olacaktır” dedi.