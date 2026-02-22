Kavga çıkan U18 maçında 7 futbolcu ceza aldı K
U18 Liginde Amaratspor ile Tomarza Belediyespor arasında oynanan müsabaka sonrası çıka kavga nedeniyle 7 futbolcu ceza aldı.
Argıncık Stadında 7 Şubat Pazar günü Amaratspor ile Tomarza Belediyespor U18 takımları arasında oynanan karşılaşmanın ardından kavga yaşanmıştı. Rakip futbolculardan bazıları karşılıklı olarak yumruk ve tekmelerle birbirine vurdu. Kavga nedeniyle 10 futbolcu kırmızı kart görmüştü. İl Disiplin Kurulu kavga nedeniyle kararını açıkladı. Amaratsporlu Ali Efe Kocayiğit, Arda Fikri Mutlu, Hikmethan Aşatır’a rakibe karşı eylemi saldırı gerekçesiyle 5’er maç, Samet Can Çapar’a ise sövme nedeniyle 2 maç ceza verildi. Tomarza Belediyespor’dan da Metehan Gazcıoğlu, Furkan Acar ve Mustafa Mihraç Şahbaz’a rakibe karşı eylemi saldırı sebebiyle 5’er maç ceza verildi.